نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، إن طائرة حربية اعترضت صاروخ كروز خارج الحدود الإسرايلية.

وفي نفس السياق أفادت الخدمة الصحفية للجبهة الداخلية أنه لا يوجد أي تهديد لسكان إيلات، حيث انطلق في الساعة 16:04 إنذار بتهديد جوي بسبب احتمال اختراق طائرة معادية للأجواء الإسرائيلية