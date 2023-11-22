العالم اليوم - السعودية ترحب باتفاق الهدنة في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 05:23 مساءً - رحبت السعودية باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس لوقف القتال لمدة 4 أيام.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا، جاء فيه أن المملكة "ثمنت الجهود القطرية والمصرية والأميركية لهذا الغرض". كما جددت المملكة الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى.

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