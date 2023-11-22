العالم اليوم - رغم التباطؤ بسوق العمل.. طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع

انتم الان تتابعون خبر رغم التباطؤ بسوق العمل.. طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 05:23 مساءً - تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة للبطالة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الانخفاض لا يغير بالضرورة النظرة التي توضح أن سوق العمل في أكبر اقتصاد بالعالم يشهد تباطؤا نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت بواقع 24 ألف طلب، لتصل إلى مستوى معدل موسميا قدره 209 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري.

وكانت اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ المطالبات للأسبوع الماضي 226 ألف طلب.

وتم نشر البيانات مبكرًا بسبب عطلة عيد الشكر، الخميس.

وأظهرت بيانات محضر اجتماع الفيدرالي بتاريخ 31 أكتوبر والأول من نوفمبر الجاري، أن صناع السياسة النقدية في المركزي الأميركي يرون أن الزيادات في معدلات الفائدة قد ساهمت في إبطاء نمو سوق العمل بأكبر اقتصاد في العالم.

و منذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.