العالم اليوم - من الجد إلى الأحفاد.. 52 قتيلا من عائلة واحدة في جباليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 05:23 مساءً - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، إن 52 فردا من عائلة واحدة قتلوا في يوم واحد بمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، خلال غارات إسرائيلية.

وأضاف المالكي على هامش مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية العرب والمسلمين في لندن، إن "52 فردا من عائلة قدورة في جباليا قتلوا هذا الصباح فقط". وأوضح: "لدي قائمة الأسماء"، مؤكدا أن العائلة أُبيدت بالكامل من الجد إلى الأحفاد.

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