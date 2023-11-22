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أحمد جودة - القاهرة - دبلوماسي أمريكي يهين الرسول ويستهزأ بالإسلام

عاجل - "أهان الرسول واستهزأ بالقرآن".. مستشار أمريكي يشعل غضب العرب بحديثه لبائع طعام مصري (فيديو)، أشعل الأمريكي ستيورات سيلدوويتز محركات البحث جوجل وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد حديثه عن الرسول والقرآن الكريم، والتحريض على قتل أطفال فلسطين.

ويرغب عدد كبير من المواطنين في البحث من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة ماذا قال ستيوارت سيلدوويتز عن الرسول وعن فلسطين.

عاجل - "أهان الرسول واستهزأ بالقرآن".. مستشار أمريكي يشعل غضب العرب بحديثه لبائع طعام مصري (فيديو)

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق توفر فيديو حديث الأمريكي ستيورات سيلدوويتز مع بائع الطعام المصري في نيويورك، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "أهان الرسول واستهزأ بالقرآن".. مستشار أمريكي يشعل غضب العرب بحديثه لبائع طعام مصري (فيديو)

مستشار أمريكي يتصدر التريند

وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لمسؤول سائق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، يسمى ستيوارت سيلدوويتز، خلال استفزازه لعامل وبائع طعام مصري في نيويورك.

مستشار أمريكي يهين الإسلام ويهدد مواطن مصري

وأهان ستيوارت سيلدوويتز المستشار الأمريكي السابق الإسلام والرسول، كما أنه لم يفعل ذلك فقط بل قام بتهديد مواطن مصري يعمل بائع طعام في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك.

أمريكي يهدد بائع طعام مصري

وهدد سيلدوويتز المواطن المصري الذي يعمل داخل عربية الطعام، بأن جهاز المخابرات المصرية ستقوم بترحيله إلى مصر، مشيرًا إلى قيامهم بقطع أظافره من يده، فيما تبين عدم رد البائع وعدم حديثه معه باللغة الإنجليزية، والتقط الأمريكي صورة للبائع في استكماله للتهديد.

دبلوماسي أمريكي يهين الإسلام والنبي

واستمر سيلدوويتز في حديثه وأهان نبي الله محمد والإسلام، وأشار في حديثه قائلًا: "تتحدث اللغة العربية لغة القرآن، بعض الناس يستخدمونه كورق، ويستخدمونه في المرحاض هل هذا يزعجك؟، أخبرني الحقيقة أنت لأ تتحدث الإنجليزية، هذا شئ للغاية، لهذا السبب تبيع الطعام لأنك جاهل، يجب أن تتعلم اللغة الإنجليزية، سيساعدك عندما يرحلونك إلى مصر".

فيما واصل استفزازه بالإساءة للنبي وقال: "هل اغتصبت ابنتك؟، مثلما فعل النبي محمد مع عائشة كما ذكر في الأحاديث"، وذلك في إطار مضايقته للبائع واتهامه بالعمل دون تصريح.

عاجل - "أهان الرسول واستهزأ بالقرآن".. مستشار أمريكي يشعل غضب العرب بحديثه لبائع طعام مصري (فيديو)

سيلدوويتز يدعم إسرائيل ويهاجم حماس

واستمر ستيوارت سيلدوويتز في حديثه مع البائع المصري ومضايقته باظهاره نوع من الملصقات، وأظهر كراهيته ووصف البائع بالإرهاب، كما شكك في جنسيته موضحًا أنه يعرف كل أصحاب عربات الطعام.

وأضاف في مضايقته للحديث عن الوضع فى فلسطين، وقال: "أنت تؤيد قتل الأطفال الصغار؟، إذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، لم يكن هذا كافيًا"، مرفقًا حديثه بالابتسامة في وجهه البائع ساخرًا منه.

وعندما طلب منه البائع المغادرة قال: "لماذا يجب أن أذهب أنا أقف هنا فأنا أمريكي دولة حرة ليس مصر"، ليستمر سيلدوويتز في الاتهامات الباطلة للبائع والسخرية منه.

أحداث فلسطين وإسرائيل

وعلى جانب آخر، تتصاعد وتيرة الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية والصراع العربي الإسرائيلي ويستمر بشكل دائم، حيث ارتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية عملية طوفان الأقصى من المقاومة الفلسطينية بداية من يوم 7 أكتوبر الماضي، حتى الآن لمدة أكثر من 46 يوم.

ووصل عدد شهداء فلسطين إلى أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5500 طفل شهيد، وأكثر من 3700 إمرأة شهيدة، فيما تخطى عدد المصابين والجرحى فوق أكثر من 33 ألف مصاب وجريح.