الملك عبدالله يحذر من تداعيات كارثية إن استمرت إسرائيل في عملياتها البرية بغزة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية الهدنة الإنسانية في غزة في دعم التهدئة والجهود المشتركة لمنع توسع الصراع وإنهاء الحرب، مثمنا دور مصر وقطر في التوصل إلى الهدنة.

وحذر الملك عبد الله خلال زيارته إلى القاهرة يوم الأربعاء، من تداعيات كارثية إن استمرت إسرائيل في عملياتها البرية بغزة أو توسيع نطاقها في الجنوب.

ونبه إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي بالقدس والضفة الغربية بما في ذلك عنف المستوطنين المتطرفين والذي قد يؤدي إلى توسع خطير للصراع وخروج الوضع في الضفة عن السيطرة.

وأشاد الملك بجهود مصر المستمرة في زيادة حجم المساعدات إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

من جهته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على التنسيق المستمر بين الأردن ومصر لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقدا مباحثات ثنائية بعد ساعات من الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة والتي من المقرر أن يتم البدء في تنفيذها غدا الخميس.

وأعلنت إسرائيل رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس، من جهتها أعلنت حركة حماس التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.