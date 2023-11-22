البابا فرانسيس يلتقي أقارب عائلات أسرى فلسطينيين وإسرائيليين

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أحمد جودة - القاهرة - التقى البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، بأقارب عائلات أسرى من فلسطينيين وإسرائيليين، وحث على الصلاة من أجل السلام.

وقال البابا فرانسيس: "استقبلت اليوم وفودا من إسرائيل، أقارب الأسرى في غزة ومن فلسطين، أقارب الأسرى في إسرائيل، شعرت بألم لكلا الجانبين. هذه أكثر من مجرد حرب، إنها إرهاب."

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل "حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

من جهتها أعلنت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة ان "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

وقد رحب الرئيسان الفلسطيني والإسرائيلي محمود عباس ويتسحاق هرتصوغ، بالاتفاق.