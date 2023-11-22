نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف إسرائيلي عنيف على أطراف بلدة اللبونة في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قصفت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أطراف بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة "النشرة" اللبنانية، أنه "تم قصف بلدة اللبونة بـ 6 قذائف أطلقت من موقع حانيتا المعادي على الطريق الرئيسي في بلدة الناقورة، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان".

كما استهدف القصف الإسرائيلي دراجة نارية على طريق الناقورة باتجاه علما وعلى متنها شابان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة اللبونة في الناقورة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار انطلقت في مقر اليونيفيل في المنطقة.

كما طال القصف الإسرائيلي أطراف زوطر الشرقية- عدشيت القصير، حسب الصحيفة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و "حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".