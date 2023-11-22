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أحمد جودة - القاهرة - دبلوماسي أمريكي يطلق تصريحات نارية تشعل الغضب العربي

عاجل - "4000 طفل فلسطيني غير كافي".. دبلوماسي أمريكي يتعدى على بائع مصري ويطلق تصريحات نارية (شاهد فيديو)، أطلق مواطن أمريكي ودبلوماسي يسمى ستيوارت سيلدوويتز تصريحات نارية في حديثه لبائع فلافل مصري في إحدى شوارع ولاية نيويورك الأمريكية، كما أشعل الغضب العربي بعد حديثه عن الرسول والإسلام بطريقه سيئة.

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ويرتفع البحث في محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من المواطنين حول الوطن العربي، لمعرفة ماذا قال تلك الدبلوماسي الذي يسمى ستيوارت سيلدوويتز عن فلسطين وحديثه عن الإسلام والرسول.

عاجل - "4000 طفل فلسطيني غير كافي".. دبلوماسي أمريكي يتعدى على بائع مصري ويطلق تصريحات نارية (شاهد فيديو)

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي ذلك الإطار توفر فيديو حديث المستشار الأمريكي ستيورات سيلدوويتز لبائع الطعام المصري في نيويورك، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "4000 طفل فلسطيني غير كافي".. دبلوماسي أمريكي يتعدى على بائع مصري ويطلق تصريحات نارية (شاهد فيديو)

مستشار أمريكي يتصدر تريند جوجل

وانتشر فيديو اليوم الأربعاء من رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، لمسؤول سابق تحت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، يدعى ستيوارت سيلدوويتز، خلال استهزائه بعامل وبائع طعام مصري في نيويورك.

مستشار أمريكي يهين الإسلام ويهدد مواطن مصري

وأطلق ستيوارت سيلدوويتز المستشار الأمريكي السابق الإهانات للبائع المصري ضد الإسلام والرسول وفلسطين، كما أنه قام بتهديد المواطن المصري بترحيله إلى مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك، عن طريق المخابرات المصرية.

دبلوماسي أمريكي يهدد مواطن مصري

وفي حديث سيلدوويتز للمواطن المصري الذي يعمل داخل عربية الطعام في نيويورك، هدده بقيام جهاز المخابرات المصرية بترحيله إلى مصر، وأشار إلى أنهم سيقوموا بقطع أظافره من يده، وقبل البائع كل ذلك بعدم الرد لعدم حديثه باللغة الإنجليزية، بينما التقط الأمريكي صورة للبائع وسط تلك التهديدات.

عاجل - "4000 طفل فلسطيني غير كافي".. دبلوماسي أمريكي يتعدى على بائع مصري ويطلق تصريحات نارية (شاهد فيديو)

مستشار يدعم إسرائيل ضد أطفال فلسطين

وتحدث ستيوارت سيلدوويتز للبائع المصري وضايقه باظهاره نوع من الملصقات، وأظهر كراهيته ووصف البائع بالإرهاب، وأيضًا شكك في جنسية المواطن المصري وأشار إلى أنه يعرف كل أصحاب عربات الطعام.

وأطلق خلال مضايقته تصريح ناري عن الوضع فى فلسطين، وقال: "أنت تؤيد قتل الأطفال الصغار؟، إذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، لم يكن هذا كافيًا"، واتبسم للمصري ووصفه بالإرهابي.

دبلوماسي أمريكي يهين النبي ويستهزأ بالإسلام

وأهان سيلدوويتز في حديثه مع البائع الرسول والإسلام، وقال: "تتحدث اللغة العربية لغة القرآن، بعض الناس يستخدمونه كورق، ويستخدمونه في المرحاض هل هذا يزعجك؟، أخبرني الحقيقة أنت لأ تتحدث الإنجليزية، هذا شئ للغاية، لذلك السبب تبيع الطعام لأنك جاهل، يجب أن تتعلم اللغة الإنجليزية، سيساعدك عندما يرحلونك إلى مصر".

وواصل حديثه في مقطع الفيديو المنتشر، وقال: "هل اغتصبت ابنتك؟، مثلما فعل النبي محمد مع عائشة"، وذلك في إطار مضايقته للبائع واتهامه بالعمل دون تصريح.

ورد على طلب البائع منه بالمغادرة، وقال: "لماذا يجب أن أذهب أنا أقف هنا فأنا أمريكي دولة حرة وليست مصر"، كما أن ستيوارت سيلدوويتز أستمر في تقديم الاتهامات الباطلة للبائع.

مؤسسة حكومية ترفض التعامل مع سيلدوويتز

وبعدما انتشار مقطع الفيديو الخاص بستيورات سيلدوويتز أعلنت مؤسسة "العلاقات الحكومية في جوثام"، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن قطع جميع علاقاتها معه فقد كان يعمل بها، ووصفت تصرفاته في المشهد بأنها "دنيئة وعنصرية ولا تليق بمعايير الشرف في شركتنا".

عاجل - "4000 طفل فلسطيني غير كافي".. دبلوماسي أمريكي يتعدى على بائع مصري ويطلق تصريحات نارية (شاهد فيديو)

أحداث فلسطين وإسرائيل اليوم

وفي سياق متصل، تصاعدت الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية والصراع العربي الإسرائيلي القائم في الوضع الحالى ويستمر بشكل دائم، حتى شهدت الأيام الماضية ارتفع عدد شهداء فلسطين من بداية عملية طوفان الأقصى من قبل المقاومة الفلسطينية في يوم 7 أكتوبر الماضي، حتى أكثر من 46 يوم الآن.

استمر عدد شهداء فلسطين في الارتفاع حتى وصل إلى أكثر من 13 ألف شهيد، على رأسهم أكثر من 5500 طفل شهيد، بجانب أكثر من 3700 إمرأة شهيدة، بينما تخطى عدد المصابين والجرحى إلى أكثر من 33 ألف مصاب وجريح.