نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء عن مقتل جندي آخر في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية إلى 392 منذ السابع من أكتوبر.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب إيتان دوف روزنزويغ لقي مصرعه في غزة.

وذكر أن الرقيب إيتان دوف روزنزويغ (21 عاما) من ألون شفوت جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

ونشر الجيش على موقعه صورة للجندي الذي لقي مصرعه في القطاع.



وأضاف أن جنديان من الأول وحدة العميل 504 التابعة لمديرية الاستخبارات والآخر من دورية غولاني التابعة للواء غولاني أصيبا بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

وأكدت القوات الإسرائيلية في بيان على موقعها الرسمي أن عدد القتلى في صفوف ضباطها وجنودها ارتفع إلى 392 منذ السابع من أكتوبر 2023.