تفاصيل جديدة حول الهدنة في غزة

تفاصيل جديدة حول الهدنة في غزةأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، عن توصّلها إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وفي تفاصيل الاتفاق بحسب وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، قالت حماس في بيان لها: إنه يتم بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش العدو الصهيوني في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وأضاف البيان: إن الاتفاق يتضمن إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وتابع: كما سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجونه الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

وفيما يخص حركة الطيران بينت حركة حماس أنه سيتم وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام، وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة ست ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وقالت حماس: "ضمان حرية حركة الناس (من الشمال إلى الجنوب) على طول شارع صلاح الدين".

وأِشارت إلى أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دوماً على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات العدو تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها.

وأكدت الحركة أنها في الوقت الذي تعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإن أيديها ستبقى على الزناد، وكتائبها المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن الشعب الفلسطيني ودحر الاحتلال والعدوان.

وختمت بالقول: "نَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وصبرهم ورباطهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله".