العالم اليوم - الدولار يرتفع بعد صدور بيانات أميركية إيجابية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 07:25 مساءً - ارتفع مؤشر الدولار، الأربعاء، متعافيا من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل اليوم إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 24 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 209 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر ، وهو أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز تسجيل 226 ألف طلب في الأسبوع نفسه.

ومع ذلك، أظهرت بيانات أخرى أن الطلبيات على السلع الأميركية المعمرة انخفضت أكثر من المتوقع في أكتوبر مع تراجع طلبيات السيارات وقطع الغيار وسط إضرابات أعضاء نقابة عمال السيارات المتحدون من العاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

وهبط مؤشر الدولار أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ 31 أغسطس قبل أن يتعافى بعد أن أشار محضر الاجتماع الأحدث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يبقي على نهج تقييدي بشأن أسعار الفائدة لبعض الوقت، حتى لو كان من غير المرجح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر محضر الاجتماع أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا إن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدفهم، لكنهم أشاروا إلى أنه لن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلا إذا أظهرت البيانات الجديدة تقدما غير كاف في خفض ضغوط الأسعار.

وواصل الدولار مكاسبه بعد أن أظهر مسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلك أن توقعات تضخم أسعار المستهلكين الأميركية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.

وصعد مؤشر الدولار 0.64 بالمئة إلى 104.17 متجها إلى تسجيل أكبر مكسب بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 24 أكتوبر.

وتراجع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.0863 دولار.

وقال ماريو سينتينو المسؤول في البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع أن تؤدي ظروف الاقتصاد الكلي إلى انعكاس في مسار دورة رفع أسعار الفائدة الأخيرة للبنك في المستقبل القريب.

وانخفض الين الياباني أمام الدولار 0.86 بالمئة إلى 149.66 للدولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني ليتداول عند 1.246 دولار في أحدث التعاملات بانخفاض 0.65 بالمئة خلال اليوم.