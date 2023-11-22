نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

وقال المكتب الإعلامي إن عدد القتلى في صفوف الطواقم الطبية ارتفع إلى 205 شهيدا.

كما أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه في ظل تركيز جيش الإسرائيلي على استهداف المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان 26 مستشفى و55 مركزا صحيا، كما واستهدف الجيش الإسرائيلي 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 35 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

ووفقا لآخر إحصائية بلغ عدد المفقودين في قطاع غزة جراء قصف المباني والمنشآت المدينة نحو 7 آلاف مفقود بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

كذلك أسفرت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة من أكثر من شهر ونصف عن تدمير أكثر من 60% من مباني القطاع.

وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 102 من المقرات الحكومية، و266 مدرسة منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة.

فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا 85 مسجدا، وبلغ عدد المساجد المدمرة جزئيا 174 مسجدا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وطالبت السلطات الحكومية في غزة بتزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها.