نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبعوث الخاص للحكومة الألمانية ترحب بالهدنة الإنسانية وتعلن عن زيادة المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، دايكي بوتسل، بإجراء محادثات مع ممثلي الحكومة المصرية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع آخرين.

ووفق بيان صادر عن السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الأربعاء، أكدت المبعوثة الألمانية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بشأن إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والهدنة الإنسانية المؤقتة تعد بارقة أمل كبيرة، متابعة: نريد الآن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الهدنة المؤقتة لتوسيع نطاق توصيل المساعدات.

وحرصت المبعوثة الألمانية على تكوين صورة عن تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة، وتبادلت وجهات النظر مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية السفير خالد البلقي، حول كيفية توسيع نطاق توصيل المساعدات إلى غزة.

كما تباحثت مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد حساني ومدير الهلال الأحمر المصري بشأن كيفية قيام ألمانيا بتقديم الدعم لمصر في توفير الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين المصابين.

وقالت بوتسل: "إن ألمانيا ترى معاناة السكان المدنيين في غزة، وتلتزم مع مصر بضمان حصولهم على المساعدة في أسرع وقت ممكن".

وأوضحت بوتسل أن ألمانيا سلمت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبلغًا إضافيًا بقيمة خمسة ملايين يورو، والذي سيتم استخدامه لدعم الهلال الأحمر المصري بإمدادات الإغاثة للسكان المحتاجين لها في غزة.

كما تقدم ألمانيا أيضًا الدعم لمصر في مجال الرعاية الطبية للمصابين من غزة، وقالت: "نحن ندعم شركائنا المصريين بمبلغ 1.5 مليون يورو لتوفير المستلزمات الطبية، وأتوجه بالشكر إلى الحكومة المصرية وإلى الهلال الأحمر المصري على الدور المهم والملتزم الذي تلعبه مصر في تقديم المساعدة لشعب غزة".

وتمثل هذه الالتزامات أحدث مساهمة في سلسلة المساعدات الألمانية للسكان المدنيين في غزة، حيث قامت الحكومة الألمانية بالفعل في الأسابيع الأخيرة بزيادة تمويل المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إلى إجمالي 161 مليون يورو في عام 2023، كما خصصت ألمانيا مبلغ 90 مليون يورو إضافية للتعاون التنموي في الأراضي الفلسطينية، فيما يتم تمويل ربع إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي أيضًا من الأموال الألمانية.

جدير بالذكر أن ألمانيا تقدم اسهاماتها في المنطقة منذ سنوات عديدة سواء كواحدة من أكبر الجهات المانحة لمنظمة الإغاثة الفلسطينية الأونروا أو على المستوى السياسي.