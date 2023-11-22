نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الهدنة المؤقتة.. اشتباكات في شمال غزة واستهداف تحشدات إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين في بيان مساء الأربعاء، أنها استهدفت تحشدات وآليات عسكرية إسرائيلية في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وفي التفاصيل، قالت "سرايا القدس" إنها استهدفت 4 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم ببيت حانون وغرب بيت لاهيا ومحيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة، بقذائف التاندوم والـ "RPG".

وأضافت أنها قصفت بقذائف الهاون التحشدات العسكرية الإسرائيلية في محور التقدم نتساريم ومحيط قصر العدل جنوب غزة.

كما أعلنت استهداف قوة هندسة إسرائيلية راجلة خلف الساتر الترابي شرق السناطي بقذائف الهاون، مؤكدة إصابتها إصابة مباشرة.

وأكدت في بيان منفصل أن مقاتليها بالاشتراك مع "كتائب القسام" تمكنوا من استهداف آلية "ميركافا Baz4" إسرائيلية بقذيفتي "RPG-85" و"ياسين 105" في شارع المستوصف بحي الزيتون.

وأشارت في السياق إلى أنهم وخلال ساعات اليوم تمكنت من استهداف 11 آلية عسكرية متنوعة بقذائف "التاندوم" وعبوات في محاور التوغل حي الزيتون وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان ومنطقة جحر الديك.

هذا، وذكر مراسل RT ان اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمال غزة.

إلى ذلك، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يوثق دك تحشدات إسرائيلية بقذائف الهاون في محاور التوغل في قطاع غزة.

كما نشرت "القسام" فيديو لعملية إطلاق رشقات صاروخية باتجاه العمق الإسرائيلي.