فنلندا تعتزم إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا وتبقي واحدا فقط

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة Helsingin Sanomat بأن فنلندا ستغلق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا، باستثناء رايا إيوسوبا في أقصى الشمال، وسيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة بيان نائب وزير العدل الفنلندي، ميكو بومالاينن، "قيم نائب وزير العدل مشروع القرار ومشروع المذكرة المقدمين اليوم من وجهة النظر القانونية. وتتوفر أيضا مذكرة سرية حول هذه المسألة. وإذا حكمنا من خلال الوثائق، لا توجد عقبات قانونية أمام مواصلة إعداد القرار المقترح".

وأغلقت السلطات الفنلندية في 18 نوفمبر 4 من نقاط التفتيش الـ8 لمدة أربعة أشهر: فاليما، ونويجاما، وإيماترا، ونيرالا. أما الأربعة المتبقية فتقع في شمال فنلندا، ولا يقبل سوى اثنين منها، فارتيوس وسالا، طلبات اللجوء.

وقالت وزيرة الداخلية ماري رانتانين حينها إن السلطات تعد المزيد من القيود.

وتسعى الحكومة الفنلندية إلى إغلاق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا بشكل كامل.

وتقول الحكومة إن السبب هو التدفق غير المنضبط للاجئين من الصومال واليمن وسوريا ودول أخرى الذين يصلون من روسيا ويطلبون اللجوء على الحدود.

من جانبها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مستعدة للعمل مع هلسنكي لحل مشكلة اللاجئين على الحدود.