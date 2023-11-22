العالم اليوم - العراق.. استعدادات لإيجاد حل لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 08:23 مساءً - أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعرب خلال اجتماع مع وزير الطاقة التركي عن استعداد حكومته لإيجاد حل لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وجاء في البيان أن السوداني أكد تبني العراق حلولا عادلة في إطار الدستور فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف القضايا الخاصة بدول الجوار.

وتطرق السوداني إلى ملف المياه، وحصة العراق المائية، والاتجاه الى الاستخدام الامثل للمياه، لاسيما في مجال الزراعة، وأكد تطلع العراق إلى المزيد من التعاون التركي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، بسبب تأثيراته الاقتصادية والإنسانية.

كما أشار إلى المشروع الاستراتيجي المهم الذي يعمل عليه كلا البلدين، المتمثل بطريق التنمية، وما سيحققه من حالة نمو مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار أن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي ستة أشهر، جاهز للعمل وأن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق في مارس الماضي بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وأقليم كردستان العراق يصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا قبل إغلاق خط الأنابيب.

وبدأت أنقرة لاحقا أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.