نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل-مجمع حكماء المسلمين ترحب باتفاق التهدئة في قطاع غزة. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحَّب مجلس حكماء المسلمين يوم الأربعاء بالإعلان عن اتفاق هدنة في قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعَّالة لضمان منح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة.

صرح مجلس حكماء المسلمين في بيان نُشِرَ على موقعه الرسمي بترحيبه بإعلان اتفاق الهدنة في قطاع غزة. كما دعا المجتمع الدولي بشدة إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وفي المقدمة منها حق إقامة دولته المستقلة وتحديد عاصمتها في القدس.

وأضاف المجلس في البيان: "يُؤكد على أهمية أن تلعب هذه الهدنة دورًا في تيسير وتسهيل وصول المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية إلى السكان في قطاع غزة بشكل فوري، بهدف تخفيف معاناة المدنيين، وبخاصة المرضى، والأطفال، وكبار السن، والنساء".

عاجل-مجمع حكماء المسلمين ترحب باتفاق التهدئة في قطاع غزة.

وأكمل المجلس: "يثني مجلس حكماء المسلمين على جهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر، بالإضافة إلى جميع الداعمين للسلام، الذين ساهموا في تحقيق هذا الاتفاق الهام.

كما يشيد المجلس بالجهود الإنسانية والإغاثية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك العديد من الدول العربية والإسلامية، تجاه أهلنا المتضررين في قطاع غزة".

اقرأ ايضًا..حماس: ما بين 200 ــ 300 شاحنة مساعدات ستدخل غزة خلال الهدنة الإنسانية اقرأ ايضًا..قبل الهدنة المؤقتة.. اشتباكات في شمال غزة واستهداف تحشدات إسرائيلية اقرأ ايضًا..حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل

إيقاف النزاعات في جميع المناطق

وطلب المجلس بشدة "متابعة الجهود العربية والإسلامية والدولية نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء، وإيقاف النزاعات في جميع المناطق، بهدف تحقيق سلام دائم واستقرار للشعوب".