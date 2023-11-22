العالم اليوم - بالفيديو.. انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - أغلقت السلطات الأميركية، الأربعاء، معبرا حدوديا بين الولايات المتحدة وكندا بعد انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات نياغرا.

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو، في بيان، إنه يحقق في الانفجار، الذي وقع على جسر قوس قزح الذي يربط البلدين عبر نهر نياغرا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطتها مؤسسات إخبارية ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي كشكا أمنيا وقد اشتعلت فيه النيران.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إنها اطلعت على الحادث، وإنها "تراقب الوضع عن كثب".

كما ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن "الإدارة الأميركية تراقب الوضع عن كثب".

من جهته، كشف وزير السلامة العامة الكندي أنه "من المبكر القول ما إذا كان الحادث عملا متعمدا".

وأشار إلى أنه تم تعزيز جميع الإجراءات الأمنية على الحدود.