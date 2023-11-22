العالم اليوم - نتنياهو: الحرب مستمرة حتى تدمير "حماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على مواصلة الحرب التي تخوضها إسرائيل حتى تحرير جميع المختطفين، والقضاء على تهديد حركة "حماس".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: أخبرت بايدن أننا بعد الهدنة سنعود لالتزاماتنا بخصوص تدمير حماس.

منذ بداية الحرب ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين.

الضغط العسكري على حماس مقرونا بالضغط السياسي الدولي ساهم في التوصل إلى صفقة تبادل الرهائن.

سيُسمَح لـ"الصليب الأحمر" بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة.

الحرب مستمرة حتى تدمير حماس، وقطاع غزة لن يشكّل تهديدا لإسرائيل بعد الآن. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: نعمل على تفكيك حماس ككيان وكقيادة ونضربها يوميا وحماس لا تفهم إلا لغة القوة.

إنجازات قواتنا في المعارك ساهمت في التوصل لاتفاق تبادل الرهائن.

أنا سعيد لأننا سنفرج عن مخطوفين في الأيام المقبلة وملتزمون بإعادة جميع المخطوفين. أما عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس فقال: اتخذنا قرارا صعبا بالموافقة على صفقة التبادل وسنبذل كل جهد لإعادة المخطوفين.

نقول لقادة حماس إننا شعب صبور، ولا ننظر بمعيار اليوم بل بمعيار الأبد.

على حزب الله أن يدرك أن ما جرى في غزة يمكن أن يحدث في بيروت.

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