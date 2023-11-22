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العالم اليوم - نتنياهو: الحرب مستمرة حتى تدمير "حماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على مواصلة الحرب التي تخوضها إسرائيل حتى تحرير جميع المختطفين، والقضاء على تهديد حركة "حماس".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي:

  • أخبرت بايدن أننا بعد الهدنة سنعود لالتزاماتنا بخصوص تدمير حماس.
  • منذ بداية الحرب ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين.
  • الضغط العسكري على حماس مقرونا بالضغط السياسي الدولي ساهم في التوصل إلى صفقة تبادل الرهائن.
  • سيُسمَح لـ"الصليب الأحمر" بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة.
  • الحرب مستمرة حتى تدمير حماس، وقطاع غزة لن يشكّل تهديدا لإسرائيل بعد الآن.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت:

  • نعمل على تفكيك حماس ككيان وكقيادة ونضربها يوميا وحماس لا تفهم إلا لغة القوة.
  • إنجازات قواتنا في المعارك ساهمت في التوصل لاتفاق تبادل الرهائن.
  • أنا سعيد لأننا سنفرج عن مخطوفين في الأيام المقبلة وملتزمون بإعادة جميع المخطوفين.

أما عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس فقال:

  • اتخذنا قرارا صعبا بالموافقة على صفقة التبادل وسنبذل كل جهد لإعادة المخطوفين.
  • نقول لقادة حماس إننا شعب صبور، ولا ننظر بمعيار اليوم بل بمعيار الأبد.
  • على حزب الله أن يدرك أن ما جرى في غزة يمكن أن يحدث في بيروت.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نتنياهو: الحرب مستمرة حتى تدمير "حماس" .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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