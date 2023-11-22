نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان مساء الأربعاء أنها استهدفت قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

وقالت في البيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية هذا اليوم، بطائرة مسيرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنه تمت إصابة الهدف بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية بتعرض قاعدة حرير العسكرية الأمريكية بإقليم كردستان شمال العراق لهجوم جديد بطائرة مسيرة، بعد ساعات من هجوم أمريكي على منشأتين جنوب بغداد.

ولفتت المصادر، إلى وقوع انفجارات عنيفة هزت قاعدة "حرير" الأمريكية بأربيل، من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار.

وخلال 6 أيام استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق القاعدة الأمريكية 4 مرات.