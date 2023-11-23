نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر: الاحتلال يعرقل مرور قافلات إجلاء المرضى من مستشفى الشفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، إن قافلة إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء في غزة لا تزال متوقفة عند الحاجز الأمني الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه منذ خمس ساعات.

وأوضح الهلال الأحمر، أن الجيش الإسرائيلي يعرقل مرور القافلة، ويجري عمليات تفتيش دقيقة لسيارات الإسعاف، مما يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة "إكس": "خمس ساعات مرت وقافلة إجلاء الجرحى والمرضى من مستشفى الشفاء لا تزال عالقة على الحاجز الفاصل بين شمال وجنوب غزة، كما تقوم قوات الاحتلال بعرقلة مرورها، وتجري عمليات تفتيش دقيقة لسيارات الإسعاف، مما يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر".

ويأتي ذلك، قبل ساعات من بدء هدنة إنسانية يفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم غد الخميس، وتمتد إلى 4 أيام قابلة للتمديد.

هذا وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الأربعاء، أن أكثر من 190 شخصا لجأوا إلى مدارس الأمم المتحدة في غزة قد قتلوا منذ بدء التصعيد، وأصيب نحو 800 آخرين.