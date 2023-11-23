نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: دعم أميركا لإسرائيل لن يهتز بعد اتفاق الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي، يوم الأربعاء، على استمرار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، بعد التوصل لاتفاق يتعلق بالرهائن مع حركة "حماس".

وقال كيربي إن "دعم أميركا لإسرائيل لن يهتز في أعقاب اتفاق الرهائن ".

وأضاف أن البيت الأبيض يأمل في وصول عدة مئات من شاحنات المساعدات الإضافية المحملة بالغذاء والمياه والأدوية إلى غزة في الأيام المقبلة"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع المتحدث قائلا: "نأمل في إطلاق سراح 50 رهينة أو نحو ذلك ممن تحتجزهم حماس في الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد اليوم الخميس، مواصلة الحرب التي تخوضها إسرائيل حتى تحرير جميع المختطفين، والقضاء على تهديد حركة "حماس".

وفي مؤتمر صحفي، قال نتنياهو: "أخبرت بايدن أننا بعد الهدنة سنعود لالتزاماتنا بخصوص تدمير حماس".

وأشار نتنياهو إلى أن "الضغط العسكري على حماس مقرونا بالضغط السياسي الدولي ساهم في التوصل إلى صفقة تبادل الرهائن".

وأكد أن "الحرب مستمرة حتى تدمير حماس، وقطاع غزة لن يشكّل تهديدا لإسرائيل بعد الآن".

واختتم حديثه قائلا: "سيُسمَح للصليب الأحمر بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة".