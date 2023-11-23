العالم اليوم - مقتل نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية بقصف إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 12:24 صباحاً - أكدت مصادر أمنية لسكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، مقتل نجل النائب محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لحزب الله بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر أمنية لسكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بمقتل 5 من حزب الله في غارة إسرائيلية على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر مقرب من عائلة محمد رعد، قوله إن "عباس رعد قتل جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جنوب لبنان، أثناء تواجده داخله مع عدد من عناصر الحزب في أحد المنازل في قرية بيت ياحون".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأضاف: "أغار الطيران وقوات الجيش الإسرائيلي على خلية حاولت إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية وفرقة أخرى أطلقت النار على قواتنا".

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية التي تردّ بقصف مدمر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.



ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قُتل أكثر من مئة شخص في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي حزب الله، و14 مدنيا، بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

من جهتها، أفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين.

وجاءت الغارة الإسرائيلية على بيت ياحون بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس تطلق الحركة بموجبه 50 رهينة من الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل، التي تفرج بدورها عن أسرى فلسطينيين، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، في أول خطوة فعلية نحو تهدئة بعد أكثر من ستة أسابيع من الحرب.