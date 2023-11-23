شهداء بقصف صهيوني على غزة

شهداء بقصف صهيوني على غزةأستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين الليلة، في استهداف طائرات العدو الصهيوني لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب الميادين نقلا عن مصادر محلية، فقد ارتقى عدد من الشهداء وسقط عدد من الجرحى جراء استهداف العدو لعدد من المنازل في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وأفادت بأنّ العدو قصف مربّعاً كاملاً لتسع عائلات في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أغارت طائرات العدو على هدفٍ في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وعلى منزل في حي البرازيل في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت: إنّ العدو قصف بالزوارق البحرية المناطق الغربية والغربية الشمالية لخان يونس، كما نفّذ سلسلةً من الغارات الجوية غرب مدينة خان يونس.

واستهدف العدو منزل عائلة خلة في شارع الهوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ قافلة إجلاء الجرحى والمصابين من مستشفى الشفاء لا تزال، منذ ساعات، عند الحاجز الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، إذ يعيق جنود العدو مرورها ويقومون بتفتيش دقيق لمركبات الإسعاف، ما يعرّض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

وقال: إنّ قوات العدو الصهيوني تحتجز ثلاثة مسعفين من قافلة الإجلاء وأحد المرافقين منذ ثلاث ساعات في ظروف جوية باردة.

وأضاف: إنّ العدو الصهيوني أرسل تحذيراً إلى كلّ المرضى والنازحين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة لإخلائه تمهيداً لاقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق ، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى 14532 شهيداً، بينهم نحو 70 في المائة من النساء والأطفال.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان له، أنّ بين الشهداء أكثر من ستة آلاف طفل، وأربعة آلاف امرأة.