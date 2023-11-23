العالم اليوم - قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 01:22 صباحاً - جددت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأربعاء، قصفها العنيف على مناطق واسعة شمال غزة ووسطه وجنوبه، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن الطيران الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة سويدان قرب مستشفى "اليمن السعيد" في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين دون تمكن مركبات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأضافت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت طواقم الدفاع المدني خلال وصولها إلى مشروع بيت لاهيا السكني، في محاولة منهم مساعدة المواطنين بعد تعرض منازل في المشروع لقصف من المدفعية الإسرائيلية.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات إسرائيلية منزلا في مخيم البريج، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.

كذلك قتلت مواطنة وطفلين، في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة الجمل في محيط أبراج عين جالوت في النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابات عديدة بصفوف المواطنين وآخرون تحت الأنقاض قد يكون بينهم قتلى.

وفي جنوب القطاع، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا، بالتزامن مع قصف طائرات، لمواقع متفرقة شرق خان يونس، كما استهدفت منزل لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرقا.