نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف سيؤثر الاعتداء الاحتلال على غزة بـCOP28؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر عقد مؤتمر المناخ COP28 هذا العام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر بالإمارات العربية المتحدة.

وكان من المقرر أيضًا اتمام صفقة “ المياه مقابل الطاقة” بين الأردن وإسرائيل وتوقيع النسخة النهائية لها في هذا المؤتمر. والتي كان قد تم الاتفاق على الصفقة المبدئية لها في نوفمبر من العام الماضي.

ولكن يبدو أن الأمر لن يسير على ما كان عليه.

فقد قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مقابلة تلفزيونية يوم الخميس الماضي، "لن نوقع على هذا الاتفاق بعد الآن. هل يمكنك أن تتخيل وزيرا أردنيًا يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاقية المياه والكهرباء، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قتل الأطفال في غزة؟"

أضرار جانبية للصراع بين إسرائيل وغزة على COP28

قد تكون اتفاقية الأردن وإسرائيل هي المثال الأول فقط على الأضرار الجانبية التي لحقت بـ COP28 بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

يعتبر COP28 أحد أهم المؤتمرات الدولية في العالم حول تغير المناخ لأنه يجمع جميع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وCOP هو اختصار لـ "مؤتمر الأطراف" في الاتفاقية - وهناك 198 مشارك وهي تشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي - ويُعقد هذا المؤتمر سنويا. وهذه هي النسخة 28 والتي من المقرر إقامته في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ويشير بعض الخبراء إلى إن تمويل المبادرات المناخية يمكن أن يتأثر أيضًا بالصراع الدائر على أرض فلسطين. وحذر صندوق النقد الدولي من أنه إذا استمر الصراع أو انتشر، فسيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، مما سيؤثر على مقدار الأموال المتاحة لمكافحة تغير المناخ ومدى شعور الدول الأكثر ثراء - والأكثر تلويثا - بشأن التعويض المالي للدول الأكثر فقرا والأقل نموا.



وهناك انعكاس آخر للصراع ولكنه أقل تأثيرًا ويتمثل في مواقف مختلف البلدان عندما يتعلق الأمر بالموافقة على صفقات بشأن حماية البيئة. وقد ذكرت بعض الاقتراحات المطر أن بعض كبار الدبلوماسيين الذين يستعدون عادة للمحادثات في COP28 - والتي غالبا ما تكون عندما يتم الانتهاء من الصفقات، بدلا من مناقشة التفاصيل الفنية - سيكونون مشتتين بسبب الصراع.



وعلى الرغم من قائمة الآثار المحتملة، يعتقد معظم المراقبين أن الدولة المضيفة، وهي الإمارات العربية المتحدة، ستبذل قصارى جهدها لفصل COP28 عن الصراع في غزة.

ومع ذلك، أعربت بعض البلدان والشركات الدولية عن قلقها. وفي وقت سابق من نوفمبر، حذر بنك يو بي إس السويسري الموظفين من سفر رجال الأعمال إلى الشرق الأوسط.