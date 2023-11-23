نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الثقافي الهندي يطلق مسابقة "لمحات من الهند" في القاهرة والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، الدورة السابعة والعشرين من مسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند" في الفترة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2023، في خمس محافظات مختلفة في جميع أنحاء مصر إلى جانب ثلاثة أماكن في القاهرة الجيزة، والتي يشارك فيها الآلاف من أطفال المدارس المصريين.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة الهند في القاهرة، سيستقبل كل موقع مئات الأطفال الذين سيقضون وقتهم في رسم صور وانطباعات مختلفة عن الهند.

وتمثل مسابقة لمحات من الهند للرسم فعالية سنوية تقام في مصر للاحتفال بالروابط العميقة بين شعبي الهند ومصر، وتقوية الروابط الثقافية وتعزيز التواصل مع الشباب.

ويشارك في المسابقة أطفال من الفئات العمرية 6-12 سنة (المرحلة الابتدائية)، و13-15 سنة (المرحلة الإعدادية)، و16-18 سنة (المرحلة الثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومدارس المعاهد الوطنية.

وستقوم لجنة تحكيم متخصصة باختيار الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل توزيع جوائز يقام في القاهرة.