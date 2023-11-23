العالم اليوم - "حزب الله" يوثق استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية بالفيديو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 04:29 صباحاً - نشر "حزب الله" اللبناني مجموعة من لقطات الفيديو التي قال إنها لعمليات استهداف طالت مواقع إسرائيلية يوم الأربعاء.

وأعلن "حزب الله" الأربعاء تنفيذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وتجمعات للجنود الإسرائيليين مقابل الحدود اللبنانية.

كما أعلن عن استخدام صواريخ "بركان" الثقيلة في عدد من هذه العمليات.

وفي المقابل، نفذت إسرائيل غارات وقصفا مدفعيا على عدد من البلدات الجنوبية الحدودية، ومنها غارة استهدفت عناصر من حزب الله مساء الأربعاء.

ونعى "حزب الله "، فجر الخميس، نجل رئيس كتلته النيابية وأربعة آخرين، قتلوا جراء المواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت لسكاي نيوز عربية، في وقت سابق، مقتل نجل النائب محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لحزب الله بغارة إسرائيلية.

وأفادت المصادر، بمقتل 5 من "حزب الله" في غارة إسرائيلية على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية التي تردّ بقصف مدمر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قُتل أكثر من مئة شخص في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي حزب الله، و14 مدنيا، بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

من جهتها، أفادت السلطات الإسرائيلية بمقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين.