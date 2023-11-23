العالم اليوم - توتر في الضفة.. اقتحامات إسرائيلية ومواجهات دامية

انتم الان تتابعون خبر توتر في الضفة.. اقتحامات إسرائيلية ومواجهات دامية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 06:24 صباحاً - شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، عمليات اقتحام نفذتها قوات إسرائيلية، واشتباكات عنيفة بعد تصدي الفلسطينيين لها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باقتحام قوات إسرائيلية لمدينة طوباس بعد آليات عسكرية، وانتشارها في عدد من أحيائها.

كذلك أكدت الوكالة وفاة شاب فلسطيني وإصابة آخر بالرصاص الحي، ليلة الخميس، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وذكر مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم بلاطة وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن وفاة أحدهما إثر إصابته الخطيرة.

وأكد المركز أن قوات إسرائيلية احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة - شارع القدس، أثناء محاولة الوصول لإصابات بمحيط المخيم وسحبت المفاتيح والهواتف.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة واندلعت مواجهات، كما داهمت مركز يافا الثقافي وسط انتشار مكثف في المنطقة.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، أصيب شاب، فجر اليوم الخميس، باعتداء قوات إسرائيلية عليه بالضرب المبرح.

وحسبما ذكرت جمعية الهلال الأحمر، فإن طواقم الإسعاف نقلت شابا مصابا برضوض وجروح، إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليه بالضرب في عزون، فيما احتجز الجيش الإسرائيلي مركبة الإسعاف وبداخلها المصاب عند مدخل البلدة، واعتدوا على طاقم الإسعاف، قبل إخلاء سبيلهم ونقل المصاب للمستشفى.