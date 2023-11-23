العالم اليوم - صندوق أوبك يقرض أرمينيا 50 مليون يورو لدعم "التنمية الخضراء"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 07:22 صباحاً - وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك"، على منح أرمينيا قرضا بقيمة 50 مليون يورو، لدعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة للتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز إجراءات التكيف معه، ودعم "برنامج التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة".

وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام الصندوق- في بيان أصدره الصندوق- أهمية اشتراك الصندوق في دعم برنامج الحكومة الأرمينية للتكيف مع تغير المناخ، بالتعاون مع البنك الدولي، الذي قدم قرضاً موازياً قدره 92.3 مليون يورو، وثمن البيان أهمية تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأوضح بيان الصندوق أن "برنامج التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة"، يدعم طموحات أرمينيا التنموية وخططها الوطنية طويلة المدى، ويساعدها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعددة، وتحسين الإدارة البيئية وكفاءة الطاقة، وتشجيع تنمية رأس المال البشري وتعزيز الحوكمة.