نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي: نشكر جهود مصر في دعم قطاع غزة وإدخال المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إننا نتمنى أن تكون الهدنة في قطاع غزة بداية لتثبيت وقف كامل لإطلاق النار، وتسوية هذه المشكلة، فنحن نتألم لما يتعرض له الأخوة في فلسطين.



وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، بالجهود المصرية والجهود القطرية في الوصول لاتفاق في وقف إطلاق النار، ونتمنى أن تستمر هذه الجهود التي تصب في مصلحة الجميع.

وأكد أن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة ينافي القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية، فهي تتعرض لحصار منذ أكثر من 16 عاما، ونتمنى أن تساهم الهدنة في وصول مساعدات كافية للسكان في غزة.

ووجه باسم البرلمان العربي تحية إجلال وإعزاز للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وللجهود المصرية التي ساهمت في تأمين وصول الكثير من الخدمات والاحتياجات الفترة الماضية للسكان في غزة.