نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير روسيا في القاهرة يشيد بالدورة الرابعة لمنتدى الشباب المصري الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية في القاهرة، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في المراسم الختامية للدورة الرابعة لمنتدى الشباب الروسي المصري.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الروسية في القاهرة، فقد تبادل المشاركون انطباعاتهم عن الأحداث الممتعة التي جرت خلال الأسبوع، بما في ذلك الفعاليات المخصصة لمناقشة سبل تنمية "الاقتصاد الأزرق" وآفاق التعاون بين دولتينا في هذه المجالات.

وقال السفير: نحن ممتنون للغاية للسلطات المصرية على حسن الضيافة التي قدمتها للفتيان والفتيات الروس، متابعا: ونحن نتطلع إلى مواصلة التبادلات الشبابية بين بلدينا، مما يساعد بشكل كبير على تعزيز التفاهم والثقة بين شعبي روسيا ومصر.

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