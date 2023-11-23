نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: لا يوجد فئتين من المواطنين عند الحديث عن حقوق الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، ورئيس معهد العالم العربي، إنه يجب وضع حد للمظالم التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عما يحدث في قطاع غزة ولكنه يتناسى ما يحدث في الضفة الغربية من تدمير القرى ومنازل الفلسطينيين، وهذا أمر خطير جدًا.

وأضاف وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، ورئيس معهد العالم العربي، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، وتم تصويرها فى قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أنه يدافع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين، والمواطنين الإسرائيليين الذي تأذوا بسبب ما حدث أخيرًا من اعتداءات مختلفة.

وأوضح أنه في الغرب يكون الناس أكثر ميلا للدفاع عن إسرائيل، وفي الشرق نكون أكثر ميلا للدفاع عن فلسطين، لكن في الحقيقة لا يوجد فئتان من المواطنين عند الحديث عن حقوق الإنسان؛ فالبشر يستحقون الحياة بشكل مُطلق بغض النظر عن جنسيتهم، وسأدافع عن الفلسطينيين وعن الإسرائيليين.