نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض التنفسية في الصين.. والصحة العالمية قلقة!! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت منظمة الصحة العالمية قلقها إزاء ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، داعية السكّان إلى "أخذ كافة الإجراءات" الاحترازية.

وانتقلت المنظّمة إلي حسابها على منصّة إكس (تويتر سابقًا) ونشرت بيانًا، أوضحت فيه إنّها "أرسلت طلبًا رسميًّا إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشّي التهابات رئوية بين الأطفال"، داعية إلى "خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي".

وجاء بيان المنظمة الصحية الأممية بعدما سُجّل في شمال الصين ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بأمراض تنفّسية والتهابات رئوية. وقالت المنظّمة إنّها تسعى للحصول على معلومات إضافية عن هذه الإصابات.

إرشادات المنظمة لسكان الصين

وأضافت أنّها توصي السكّان في الصين "باتّباع التدابير اللازمة للحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفّسي" ومن هذه التدابير "التطعيم الموصى به، والابتعاد عن الأشخاص المرضى، والبقاء في المنزل عند المرض، وإجراء الفحوص وتلقّي الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع كمامات عند الاقتضاء، وضمان التهوية الجيّدة، وغسل اليدين بانتظام".

وأشارت المنظمة إلى أنّ السلطات الصينية أرجعت هذه الزيادة في أمراض الجهاز التنفّسي إلى رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 وانتشار مسبّبات الأمراض المعروفة.

وأضاف البيان أنّ "منظمة الصحة العالمية طلبت في الـ22 من تشرين الثاني/نوفمبر معلومات وبائية وسريرية إضافية، بالإضافة إلى النتائج المخبرية حول حالات تفشّي المرض المبلغ عنها بين الأطفال".