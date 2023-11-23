العالم اليوم - سوق دبي المالي يطلق منصة تجريبية لتداول الكربون خلال "كوب28"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 11:19 صباحاً - قال سوق دبي المالي، الخميس، إنه سيطلق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون لأول مرة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية الشهر الجاري.

وأضاف السوق في بيان على موقعه الإلكتروني، أن المنصة ستسهم في تطوير اقتصاد منخفض الكربون من خلال توفير آلية لمساعدة الشركات على إدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها وتمكين الشركات الجديدة من بيع وشراء واستخدام أرصدة الكربون مما يدعم استراتيجيات إزالة الكربون لتحفيز بناء مستقبل أخضر.

وأوضح البيان أن المنصة ستكون بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، مضيفا أنه جرى اعتماد شركات أرقام كابيتال وبي.إتش.إم كابيتال وإي.إف.جي هيرميس والإمارات دبي الوطني للأوراق المالية والرمز كوسطاء في تلك المنصة.

وبحسب البيان فإن المنصة المخصصة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات، ستبدأ فترة التداول من 4 إلى 8 ديسمبر 2023، مع انتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير 2024.

المنصة ستشهد مشاركة 17 شركة ومؤسسة إماراتية من بينها هيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي بي ورلد، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم، وشعاع كابيتال، والأنصاري للخدمات المالية، وإعمار العقارية، وسالك، وتبريد.

ستأتي أرصدة الكربون المتداول في سوق دبي المالي من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة ماي كاربون، لمشاريع الكربون المعتمدة دوليا في مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك مبادرات تجنب وتقليل إزالة الانبعاثات الكربونية.