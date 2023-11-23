الرئيس الإيراني: تشدق الغرب بالدفاع عن الأطفال وحقوق الإنسان تحول إلى سخرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - قال رئيس الجمهورية الايراني، إبراهيم رئيسي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنت في البداية نيتها بالاستيلاء على غزة والقضاء على المقاومة، لم تحقق أيا من أهدافها».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا»، أضاف وهو يتحدث اليوم الخميس في الاجتماع المشترك للهيئة الرئاسية واللجان الداخلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، أن الشعب الفلسطيني القوي أظهر أنه شعب معتد بنفسه وصامد بوجه الجرائم ضد الإنسانية؛ ليرسم بذلك مشهدا رائعا من المقاومة أمام العالم».

واستطرد: إذا أردنا تقديم تحليل بعد 40 يوما، لا بد من القول أن العدو قد اندحر، واليوم حيث اليوم الأول من الهدنة المؤقتة فقد مُني العدو بهزيمة مدوية، بينما حقق الشعب والمقاومة الفلسطينيين نصرا باهرا».

وأشار إلى أن قتل الاحتلال الإسرائيلي للنساء والأطفال وتدمير البيوت، أثار غضب وسخط شعوب العالم وكراهيتهم لهذا الكيان»، قائلًا إن تشدق الغرب بالدفاع عن المرأة والأطفال وحقوق الإنسان تحول إلى سخرية تاريخية».

واعتبر الرئيس الإيراني أن النظام العالمي غير فاعل وغير عادل، مشيرًا إلى أن شعوب العالم نزلت الى الشوارع واتخذت موقفا.

وأكمل: شعوب العالم تصرخ اليوم وتدعو لنظام عالمي عادل قادر على الذود عن المظلوم، يجب اليوم تقديم التهاني للشعب الفلسطيني والمقاومة وأسر الشهداء الفلسطيني بهذا الانتصار».

وأكد أن الآلة العسكرية لا يمكن لها أن تصمد أمام الإرادة الحديدية والإيمان الراسخ»، مشددًا على أهمية تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني ودعم المقاومة وكسر الحصار المفروض على غزة.