الأونروا: مليون نازح في قطاع غزة يقطنون داخل 156 مركزا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزا.

وقال الناطق باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة في بيان رسمي ، اليوم الخميس، إن "الأونروا"، هي الجسم الوحيد المتماسك في قطاع غزة والذي يقوم بتوزيع المساعدات على النازحين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أن 108 موظفين لدى الوكالة استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، إذ لم يحدث أن فقدت مثل هذا العدد خلال هذه الفترة.

وأشارت الوكالة، إلى أنه قبل العدوان الإسرائيلي كان يدخل للقطاع 500 شاحنة يوميا، وكانت بالكاد تسد رمق المواطنين، لكن منذ بدء العدوان حتى اليوم، فإن أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع يوميا جميعا لا تكفي إلا لـ3 أيام فقط، مؤكدة أن العودة إلى سقف 500 شاحنة كما كان الوضع سابقا لم يعد كافيا في الوقت الراهن.