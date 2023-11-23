‏الرئيس الإيراني: إسرائيل "لم تحقق أيا من أهدافها" في غزة خلال الحرب المستمرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن إسرائيل "لم تحقق أيا من أهدافها" في غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 يوما، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكشفت ‏مصادر إسرائيلية، أن العائق أمام الهدنة هو شرط حركة حماس إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى شمال غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.