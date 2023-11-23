العالم اليوم - قرض بـ50 مليون دولار من مؤسسات فرنسية لهذه الدولة العربية

انتم الان تتابعون خبر قرض بـ50 مليون دولار من مؤسسات فرنسية لهذه الدولة العربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، الخميس، اتفاقية قرض تنموي مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء، للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 46 مليون يورو (نحو 50 مليون دولار).

ووقعت الاتفاقية عن حكومة الأردن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان خلال لقائها بمدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الوسطى في الوكالة الفرنسية للإنماء سيريل بيلير.

وحسب الوزارة، فإن أهمية المشروع تكمن في تمويل الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه، وسيتم تنفيذ المشروه خلال فترة ثلاث سنوات.

وتطرق اللقاء إلى مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي، ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة للتعاون التنموي مع الجانب الفرنسي والتي تم توقيعها في شهر مارس من العام الحالي، بسقف تمويلي يصل إلى 912 مليون يورو.