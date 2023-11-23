العالم اليوم - المركزي التركي يرفع الفائدة بأكثر من المتوقع إلى 40 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - فاجأ البنك المركزي التركي السوق، الخميس، برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 بالمئة في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.

وكانت التوقعات تشير إلى أن المركزي التركي سيرفع الفائدة إلى حدود 37.5 بالمئة فقط.