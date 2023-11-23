مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى

مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصىاقتحم مستوطنون صهاينة اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

كما شددت شرطة العدو الصهيوني إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخول الأقصى، لليوم الثامن والأربعين على التوالي، أي منذ بدء العدوان الصهيوامريكي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.