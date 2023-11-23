العالم اليوم - مصر.. الهيئة العامة للاستعلامات تعلق على تأجيل الهدنة في غزة

انتم الان تتابعون خبر مصر.. الهيئة العامة للاستعلامات تعلق على تأجيل الهدنة في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، الخميس، إن "الجميع متمسك باتفاق الهدنة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن التشاور حاليا يخص الإجراءات التنفيذية التفصيلية.

وكان من المفترض أن تدخل الهدنة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، حيز التنفيذ صباح الخميس، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن ذلك لن يحدث قبل الجمعة.

وتنص الهدنة على وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج حماس عن 50 من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا، وإدخال شحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة المحاصر.

وذكر رشوان في مقابلة هاتفية مع "دوت الخليج":

الاتصالات والمشاورات مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

الجميع متمسك بالهدنة، لكن التفاصيل تستغرق وقتا في التنفيذ.

ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها، والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.