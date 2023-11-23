العالم اليوم - صادرات فلسطين تتراجع 15 بالمئة في سبتمبر الماضي

انتم الان تتابعون خبر صادرات فلسطين تتراجع 15 بالمئة في سبتمبر الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 125.9 مليون دولار.

وأضاف الإحصاء في بيان، الخميس، أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات لشهر سبتمبر العام الجاري، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 34 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 9.8 مليون دولار.

كما انخفضت الواردات خلال شهر سبتمبر العام الجاري بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 5 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 677 مليون دولار.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين إن الواردات من إسرائيل انخفضت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 59 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات.

كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 12 بالمئة مقارنة بأغسطس.

وسجل الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 8 بالمئة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة بالشهر السابق، كما انخفض بنسبة 6 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2022، إذ بلغت قيمة العجز 551.1 مليون دولار.