نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني يزور الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط يوم الخميس وذلك من أجل الاجتماع مع زعماء إسرائيليين وفلسطينيين، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية.

وكان كاميرون، رئيس الوزراء السابق والذي تم تعيينه في السياسة الخارجية الأسبوع الماضي، قد التقى مع نظرائه من الدول العربية والإسلامية في لندن يوم الأربعاء لمناقشة الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

أشارت وكالة رويترز البريطانية إلى أن الوزير البريطاني قد رحب بالاتفاق الذي تم إبرامه بين الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام، والذي كان قد تم الإعلان عنه فجر الأربعاء، واصفًا إياه بأنه "خطوة حاسمة". كما حث الأطراف المشاركين بالاتفاق على تنفيذه بالكامل.

وزار كل من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الخارجية السابق لكاميرون، جيمس كليفرلي، إسرائيل منذ بدء الصراع الشهر الماضي.

في السابع من أكتوبر الماضي شنت حركة حماس هجومًا على قوات الاحتلال الإسرائيلي ردًا على كثرة الاعتداءات التي قام به الجيش ضد الفلسطينيين في الفترة الأخيرة. ورد الجانب الإسرائيلي ردًا عنيفًا راح ضحيته آلاف المدنيين والنساء والأطفال.

ثم تم مؤخرًا بواسطة مصرية قطرية إبرام اتفاقية بين الجانين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشملت الاتفاقية على هدنة تستمر 4 أيام تشمل وقف أعمال القتال. كما تتضمن الإفراج عن 50 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وسيكون المفرج عنهم من قبل حماس من النساء والأطفال. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون.

ومقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر.

كما سيتم السماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.