"تساحي هنغبي": إطلاق سراح الرهائن سيبدأ في موعد أقصاه 24 نوفمبر

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أحمد جودة - القاهرة - مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لن يتم إطلاق سراح رهائن قبل الجمعة

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن إطلاق سراح جزء من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة سيبدأ في موعد لا يتجاوز الجمعة 24 نوفمبر

وأضاف هنغبي في بيان إن الاتصالات بشأن إطلاق سراح الرهائن مستمرة دون توقف وبموجب الاتفاق الأولي سيبدأ إطلاق سراح الرهائن يوم الجمعة.

بعد اجتماع خاص استمر ساعات ليلة 22 نوفمبر، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تقضي بعودة ما لا يقل عن 50 رهينة من قطاع غزة في الأيام الأربعة المقبلة، والتي سيتم خلالها الالتزام بوقف إطلاق النار في القطاع.

وفي صباح يوم 22 نوفمبر، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني يمكن إطلاق سراحهم بموجب الصفقة.

جاءت الهدنة بين إسرائيل وحماس.. نتيجة لمساع دولية لوقف لإطلاق النار بغزة.

و بين الترحيب والتأكيد على أهمية استمرار الهدنة والإفراج عن جميع الأسرى، جاءت ردود الفعل الدولية إزاء إعلان التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل للتهدئة بوساطة قطرية ومصرية، للتأكيد علي دور مصر وقطر الفعال للتوصل إلى هذا الاتفاق.

فبينما أكد الكرملين أن موسكو تُقيِّم الاتفاق بشكلٍ إيجابي، واعتبره سبيلا لرسم الخطوط العريضة للتوصل إلى تسوية مستدامة، جاءت المواقف الأردنية والمصرية للتأكيد من جانبها على استمرار جهود التوصل لحل نهائي يضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة ويوقف خطط التهجير القسري.

فهل جاء اتفاق التهدئة بسبب الضغوط الدولية؟

وهل تفلح المواقف الدولية في الدفع نحو وقف الحرب؟