نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: تأخر صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل يعكس تراجع مكانة واحترام أمريكا في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على التأخر في تنفيذ صفقة إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس"، وقال إن ذلك يعود إلى عدم احترام الولايات المتحدة في العالم.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تروث سوشال" الإلكتروني: "صفقة الرهائن تأخرت كثيرا، كلام كثير دون تحرك. بعض الرهائن محتجزون لدى عصابات إجرامية لا تسيطر عليها "حماس"، هذا يعني صفر احترام للولايات المتحدة وقيادتنا غير الكفؤة".

تجدر الإشارة إلى أن "حماس" وإسرائيل، توصلتا يوم الأربعاء الماضي، بوساطة قطرية، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، واتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمدة 4 أيام لتبادل العشرات من الرهائن والمعتقلين لدى كل منهما.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن من المنتظر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وفي وقت لاحق ذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه، أن الأمر لن يبدأ قبل يوم الجمعة.