نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليابان تقدم دعما لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة الحركية بالسيدة زينب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، وسوزان ماهر النجار، رئيس مؤسسة المنور للتنمية، عقد منحة من برنامج المساعدات اليابانية للمشاريع الأساسية للأمن الانساني.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة طوكيو في القاهرة، تقدم سفارة اليابان منحة المساعدة البالغة 102،323 دولار أمريكي بغرض توفير التعليم المناسب للأطفال ذوي الإعاقة الحركية وتحسين البيئة التعليمية الآمنة في السيدة زينب بالقاهرة، حيث سيقوم المشروع بتجديد مبنى المدرسة وتجهيز المدرسة بالأثاث والمعدات الرياضية، ويعد هذا هو التعاون الأول بين سفارة اليابان ومؤسسة منور للتنمية.

وفي حفل التوقيع، أعرب السفير أوكا عن أمله في أن ينجح المشروع ويرسم البسمة على وجوه الأطفال ويساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعليم الشامل، كما أعرب عن احترامه لدور المنظمات غير الحكومية المصرية، واستعداده لمواصلة العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية في مصر لتقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من السكان المحليين من خلال تنفيذ منحة اليابان للمشاريع الاساسية للأمن الإنساني (KUSANONE) كوسانوني.

وأعربت السيدة سوزان ماهر النجار عن تقديرها العميق لدعم كوسانوني من اليابان والتزامها بالمشروع. كما سلطت الضوء على أن هذا المشروع هو انعكاس للعلاقات التاريخية الممتدة بين شعبي اليابان ومصر..

جاء هذا المشروع في إطار منحة اليابان لمساعدات مشاريع الأمن الانساني الاساسية (KUSANONE)، والتي تقدم دعما ماليا مباشرا وصغيرا للمنظمات غير الربحية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية (NGOs) في المجتمعات المحلية. قدمت اليابان ما يقرب من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994، حيث دعمت 177 مشروع في جميع أنحاء مصر في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت سفارة اليابان أنها ترحب بتلقي الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية لمشاريع جديدة.