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أحمد جودة - القاهرة - الكلمة الكاملة لأبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

عاجل - "أفشلنا خطة العدو".. الكلمة الكاملة لأبو عبيدة الناطق بإسم كتائب القسام (شاهد فيديو)، تصدر أبو عبيدة الناطق الرسمي بإسم كتائب القسام الفلسطينية محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة، وعلى مدار اليوم بعد الإعلان عن إلقاء كلمة جديدة.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وعلى مدار اليوم للبحث عن آخر أوضاع فلسطين وإسرائيل، وأحاديث أبو عبيدة الناطق الرسمي بإسم كتائب القسام الفلسطينية ومعرفه آخر التطورات.

عاجل - "أفشلنا خطة العدو".. الكلمة الكاملة لأبو عبيدة الناطق بإسم كتائب القسام (شاهد فيديو)

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عاجل - "أفشلنا خطة العدو".. الكلمة الكاملة لأبو عبيدة الناطق بإسم كتائب القسام (شاهد فيديو)

الكلمة الكاملة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

وخرج أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام منذ قليل وتحدث عن عدد أمور هامة، مثل الهدنة التي تجرى غدًا الجمعة لإطلاق الأسري الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبدأ ابو عبيدة حديثه بخبر من المقاومة الفلسطينية وقال الناطق باسم كتائب القسام: "وثقنا استهداف 335 آلية عسكرية".

وتابع ابو عبيدة وقال: "في اليوم 48 من معكرة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم، استهدفنا 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة.

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام: "مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو، وأحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى".

عاجل - "أفشلنا خطة العدو".. الكلمة الكاملة لأبو عبيدة الناطق بإسم كتائب القسام (شاهد فيديو)

وأردف: "استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد، ورصد مجاهدونا أمس قوة صهيونية تحاول تفجير فتحة نفق فقام مجاهدونا، بضربة إستباقية وتفخيخ عين النفق وتحقيق إصابات وقتلى".

وأكمل أبو عبيدة: "بطولات مجاهدينا بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم، ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي، ومجاهدونا متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية".

عاجل - "أفشلنا خطة العدو".. الكلمة الكاملة لأبو عبيدة الناطق بإسم كتائب القسام (شاهد فيديو)

وأشار أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام وقال: "خطة العدو أفشلناها وسنفشلها ومجاهدونا موجودون في مواقعهم، العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية.

وأكمل: خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي، وكل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة".

عاجل - "أفشلنا خطة العدو".. الكلمة الكاملة لأبو عبيدة الناطق بإسم كتائب القسام (شاهد فيديو)

وأضاف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وقال: "قيادة العدو المرتعدة قررت وضع جنودها في قلب المحرقة في غزة، قيادة العدو المرتعدة قررت وضع جنودها في قلب المحرقة بغزة.

واستكمل: "جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدو، ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقًا".

أبو عبيدة يوجه دعوة للعالم من خلال كلمته

ودعا أبو عبيدة وقال: " ندعو كل أحرار العالم إلى إيلام وإرباك دولة العدو في كل مكان، وندعو إخواننا في الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم".

أبو عبيدة يحيي الأردن واليمن بسبب موقفهم ضد جيش الاحتلال

وحيّى أبو عبيدة المقاومة اللبنانية وقال: "نحيي إخواننا في لبنان الذين يحاصرون المحتل في الجبهة الشمالية، ويدكون مواقعه ونحيي إخواننا في العراق أيضًا"، وحيّى اليمن وقال: "نحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو".

وأختتم أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام كلمته الأخيرة بجملة واحدة وقال: "إنه لجهاد نصر أو استشهاد".