نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأنروا بمخيم جباليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "الأقصى" الفضائية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا، متسببة باستشهاد 13 شخصا وإصابة 60 آخرين حتى اللحظة.

وقالت القناة: "الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين بعد قصفه مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا أسفرت عن استشهاد 13 شخص حتى اللحظة وإصابة 60 آخرين".